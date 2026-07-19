Уволенному министру обороны Украины предложат стать «царем»

«ZN»: Уволенный министр обороны Украины Федоров может стать «царем»

Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров может стать «военным царем». Об этом пишет издание «Зеркало недели» («ZN»).

Под этим термином в США и других западных странах подразумевают высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между различными государственными структурами. При этом должность не является официальной.

Предположительно, Федорову предложат координировать развитие военных технологий, производство вооружения, беспилотных систем и взаимодействие между государством, армией и оборонной промышленностью. Западные партнеры Киева рассчитывают, что экс-министр обороны согласился стать «царем».

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также рассказал, что Федоров не вернется на пост министра обороны. Ему «предложат какую-то должность, типа очень значимую — координатора координат», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Киеве задумались о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. По данным СМИ, это произойдет, если президент Владимир Зеленский найдет военачальника, который обеспечит плавную передачу полномочий. При этом перед кандидатом также будет поставлена задача «сохранить прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта».