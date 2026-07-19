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01:38, 19 июля 2026Бывший СССР

В Киеве задумались о замене главкома ВСУ

ZN: В Киеве задумались о замене главкома ВСУ Сырского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Киеве задумались о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» (ZN) со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным СМИ, это произойдет, если президент Владимир Зеленский найдет военачальника, который обеспечит плавную передачу полномочий. При этом перед кандидатом также будет поставлена задача «сохранить прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта».

Ранее уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров высказался о необходимости сместить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.

После этого советник министра обороны Украины Сергей Стерненко раскрыл, что командиры бригад ВСУ получили приказ снимать видео в поддержку главкома. С теми же, кто критикует Сырского, происходят загадочные инциденты.

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