ZN: В Киеве задумались о замене главкома ВСУ Сырского

В Киеве задумались о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» (ZN) со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным СМИ, это произойдет, если президент Владимир Зеленский найдет военачальника, который обеспечит плавную передачу полномочий. При этом перед кандидатом также будет поставлена задача «сохранить прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта».

Ранее уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров высказался о необходимости сместить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.

После этого советник министра обороны Украины Сергей Стерненко раскрыл, что командиры бригад ВСУ получили приказ снимать видео в поддержку главкома. С теми же, кто критикует Сырского, происходят загадочные инциденты.