Командиры бригад ВСУ получили приказ снимать видео в поддержку Сырского

Командиры бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ снимать видео в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, репрессируют», — заявил Стерненко.

По словам советника, один из украинских военных опубликовал пост с критикой главкома, после чего исчез. Кроме того, его аккаунт был удален.

Ранее Стерненко заявил, что Сырский отдал приказ о преследовании сторонников протестов за его отставку и сохранение на должности министра обороны страны Михаила Федорова.