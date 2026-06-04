В МИД заявили о готовности организовать площадку Баку и Еревану для диалога и договора

Галузин: РФ готова организовать площадку Баку и Еревану для заключения мирового договора

Российская Федерация готова предоставить переговорную площадку для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Как и прежде, все необходимое нужно восстановить Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, обеспечении гуманитарных вопросов, подготовке и обеспечении российской площадки для подписания мирового соглашения», — сказал высокопоставленный дипломат.

По словам Галузина, Москва последовательно поддерживает усилия обеих стран по полномасштабной нормализации отношений. Он также указал на значительный потенциал платформы регионального сотрудничества 3+3, объединяющей Россию, Иран, Турцию, Азербайджан, Армению и Грузию. Данный механизм, отметил замминистра, позволяет решать проблемы региона без деструктивного вмешательства извне.

Ранее премьер Армении заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории.