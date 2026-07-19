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07:13, 19 июля 2026Россия

Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

Слюсарь: В Красносулинском районе из-за обломков БПЛА ВСУ загорелась озимая пшеница в поле
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 июля вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал о последствиях вражеского налета.

Около полутора десятков украинских БПЛА и ракет было уничтожено силами противовоздушной обороны в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском, Каменском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле», — сообщил Слюсарь.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотников загорелась трава в Тарасовском районе.

Возгорания полностью ликвидированы. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали Ставропольский край, в результате чего произошло возгорание в промзоне хутора Вязники и был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного уровня.

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