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07:37, 19 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой

ВС России поразили базу с иностранными наемниками, порт Южный и военный склад под Одессой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России нанесли массированный удар по Одесской области. Атаке подверглись порт Южный, тренировочная база Вооруженных сил Украины (ВУ) и склад военной техники, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Под ударом оказался порт Южный, через который проходят топливо, техника, контейнерные грузы и имущество военного назначения», — написал Лебедев.

Кроме того, ВС РФ поразили тренировочную базу в районе Каролино-Бугаза, где находились иностранные наемники и добровольческие подразделения Украины. В Черноморске атакован склад военной техники. Отмечается, что до этого в том же районе российские БПЛА наносили удары по грузовым судам в момент разгрузки боеприпасов.

18 июля Минобороны России сообщило об ударе по обслуживающим ВСУ портам в Одесской области.

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