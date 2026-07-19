Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом

Лебедев: Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом

Находящиеся в Киеве украинцы рассказали о возможном повторном ударе ВС России по Вишневому в Киевской области и последовавшем взрыве. Они рассказали о последствиях атаки, их слова приводит координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Вишневое недалеко. Наверное,там детонировало, а здесь слышно», — предположили источники подпольщика.

По их словам, по всему Киеву полыхают пожары, небо застлал черный дым, дома сотрясались от взрывов по городу.

«Весь двор и дворы вокруг— в черной саже. Куски сажи — размером два мужских кулака», — добавили собеседники Лебедева.\

В ночь на 6 июля в городе Вишневое произошел взрыв после комбинированного удара армии России, вызвавшего масштабную повторную детонацию. Склад принадлежал одному из предприятий акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» и находился вблизи жилых домов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием, где вероятно находились снаряды с обедненным ураном, вопреки инструкциям построили рядом с жилыми домами. Политик пообещал наказать виновных.