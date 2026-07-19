Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 19 июля 2026Бывший СССР

Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом

Лебедев: Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Находящиеся в Киеве украинцы рассказали о возможном повторном ударе ВС России по Вишневому в Киевской области и последовавшем взрыве. Они рассказали о последствиях атаки, их слова приводит координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Вишневое недалеко. Наверное,там детонировало, а здесь слышно», — предположили источники подпольщика.

По их словам, по всему Киеву полыхают пожары, небо застлал черный дым, дома сотрясались от взрывов по городу.

«Весь двор и дворы вокруг— в черной саже. Куски сажи — размером два мужских кулака», — добавили собеседники Лебедева.\

В ночь на 6 июля в городе Вишневое произошел взрыв после комбинированного удара армии России, вызвавшего масштабную повторную детонацию. Склад принадлежал одному из предприятий акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» и находился вблизи жилых домов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием, где вероятно находились снаряды с обедненным ураном, вопреки инструкциям построили рядом с жилыми домами. Политик пообещал наказать виновных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО
    ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой
    На Западе раскрыли план неонацистов по уничтожению русских
    Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион
    США выразили готовность разрешить Саудовской Аравии обогащать уран
    Форвард «Зенита» оценил свое поведение во время стычки с игроками «Спартака»
    ВС России ударили ракетами по важному для Киева заводу радиоэлектроники
    Стало известно о пожаре на крупном складе под Киевом после удара ракеты
    Киевляне сообщили о возможном новом взрыве в Вишневом
    Нанесен удар по одному из ключевых ракетных заводов Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok