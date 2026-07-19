США выразили готовность разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

CNN: США одобрили сделку, открывающую Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники и соответствующие документы.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия», — передает телеканал.

Как указывается в публикации, проект соглашения, предусматривающего поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии, ожидает подписи Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.

По информации CNN, так называемое «Соглашение 123» о сотрудничестве Соединенных Штатов и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства. Отмечается, что оно еще не направлено в Конгресс США.

Как уточнили источники телеканала, подписание сделки затянулось в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. В Конгрессе также выразили мнение, что администрация Трампа откладывает подписание соглашения, боясь неодобрения сделки со стороны законодателей.

Ранее сообщалось, что Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана.