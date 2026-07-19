ВС России ударили ракетами по важному для Киева заводу радиоэлектроники

ВС России ударили баллистическими ракетами по заводу радиоэлектроники «Меридиан» в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер-М» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по заводу радиоэлектроники «Меридиан» в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На важном для Украины предприятии начался крупный пожар.

Данный завод специализируется на разработке и производстве радиоизмерительного и электронного оборудования, а такая продукция используется при создании средств связи, навигации, управления, радиотехнической разведки, беспилотных систем и другого военного оборудования.

Одна из главных ценностей данного завода не только в готовой продукции, но и в том, что у врага там сосредоточены лаборатории, испытательные стенды, измерительная аппаратура, производственные линии и специалисты, способные разрабатывать и настраивать сложную электронику.

По словам Лебедева, мощный пожар, после удара ракетами, означает поражение одного из технологических звеньев украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно о том, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых ракетных заводов Украины.