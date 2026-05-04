Пашинян анонсировал визит в Азербайджан

Пашинян заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году. Об этом он заявил на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляцию которого ведет агентство Armenpress на своем YouTube-канале.

«Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС», — сообщил Пашинян. По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории.

Пашинян также отметил, что формат ЕПС сыграл ключевую роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном. На первом саммите в 2022 году стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, напомнил премьер Армении.

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем проходят встречи лидеров стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе сближение Армении с ЕС и украинский конфликт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на мероприятии дистанционно.