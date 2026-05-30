В атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС увидели шаг к ядерной катастрофе

Атомщик Уваров: Атака на машинный зал ЗАЭС повысила риск ядерного инцидента

Удар украинского дрона по зданию машинного зала блока №6 Запорожской АЭС указывает на то, что обстановка на объекте вплотную подошла к опасной грани, за которой возможен тяжелый ядерный инцидент. Такую оценку в беседе с ТАСС озвучил независимый специалист по ядерной энергетике, руководитель профильного портала «Атоминфо» Александр Уваров.

Нанесение удара по зданию машинного зала уже не получится расценить как атаку на удаленный вспомогательный объект: речь идет о прямом приближении к ключевым узлам и постройкам атомной электростанции, подчеркнул собеседник агентства. Каждое подобное происшествие существенно снижает дистанцию до начала глобальной ядерной катастрофы, уверен Уваров.

Отдельно эксперт заметил, что дрон, согласно имеющимся данным, управлялся по оптоволокну. При таком сценарии полностью исключается вероятность того, что беспилотник мог отклониться от курса, добавил специалист. Другими словами, оператор БПЛА вел его до конкретной точки, что говорит о намеренном выборе объекта для удара, считает Уваров.

Ранее атаку ВСУ на ЗАЭС прокомментировали в «Росатоме». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что украинские вооруженные силы уже переходят границы здравого смысла. Он также порассуждал, какие атаки могут быть предпринять в будущем, предположив, что возможными целями Киева могут стать и турбина, и реакторный зал.