Зеленский заявил о скором ударе по Украине

Зеленский предупредил о скором массированном ударе России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с русскими по этому поводу», — сказал он.

По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) находится в полной боевой готовности, «насколько возможно, учитывая поставки».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot. «Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», — сказал он.