18:34, 30 мая 2026Бывший СССР

В «Росатоме» прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС

Лихачев: Атакуя ЗАЭС, ВСУ переходят границы здравого смысла
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят границы здравого смысла, атакуя Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла», — подчеркнул Лихачев.

Он также задался риторическим вопросом, какие атаки на ЗАЭС планирует совершить Киев в будущем, назвав среди возможных целей ВСУ турбину, реакторный зал, реактор и систему безопасности станции.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. В результате в стене энергоблока возникла дыра.

