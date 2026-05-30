18:38, 30 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали задуматься о превентивном ударе по одной европейской стране

Юлия Сычева (корреспондент)
Военные учения немецкой армии. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия еще не готова к военным действиям, но к ее угрозам надо прислушиваться внимательно и не исключать превентивный удар, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) дадут совместный ответ России из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Румынии. Вадефуль подчеркнул, что Германия в качестве члена НАТО продолжит решительно поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

«К военным действиям, как показывает практика, Германия еще не готова. Способна только угрожать издалека, постепенно наращивая военное производство. Надо учитывать эти немецкие настроения. Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам. Потом делать такие предупреждения может быть поздно», — сказал депутат.

Ранее БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

