19:21, 30 мая 2026

Дрон ВСУ ударил в нескольких метрах от реактора ЗАЭС

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил в нескольких метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, дрон ВСУ ударил рядом с реактором АЭС. Яшина отметила, что место попадания находится буквально в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке №6.

Также она подчеркнула, что БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает версию якобы случайного попадания.

Ранее о целенаправленной атаке на ЗАЭС заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла», — подчеркнул Лихачев.

О том, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС, стало известно вечером 30 мая. В результате атаки в стене энергоблока №6 возникла дыра.

