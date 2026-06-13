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06:02, 13 июня 2026Бывший СССР

Названа главная задача ВС России для продвижения у Красноармейска

Рожин: Для продвижения у Красноармейска нужно уничтожить пункты воздушной разведки ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале назвал главную задачу Вооруженных сил (ВС) России для продвижения у Красноармейска.

По его словам, украинские подразделения продолжают контратаковать на направлениях Гришино, Новоалександровка и Васильевка. Ключевую роль в подавлении этих атак играют российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они наносят удары по технике противника на подступах в районах Доброполья, Новофедоровки и Белозерска.

Эксперт отметил, что основная сложность продвижения обусловлена большим количеством беспилотников у обеих сторон. В этих условиях приоритетная задача, стоящая перед расчетами БПЛА, — обнаружение и уничтожение пунктов воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это необходимо для облегчения передвижения российских войск, а также для того, чтобы не допустить развертывания украинских резервов.

Ранее украинские бойцы ударили по подвалу с беженцами в городе Родинское, что севернее Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

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