Стало известно о шокирующем шаге ВСУ из-за реакции мирных жителей

Житель Родинского: ВСУ атаковали подвал с беженцами после отказа пустить их туда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подвалу с беженцами в городе Родинское, что севернее Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Это произошло после того, как украинских военных отказались пускать в укрытие, рассказал журналистам РИА Новости житель города Антон Равинский.

Как отметил собеседник, до момента освобождения города российскими войсками к ним в дом пришли солдаты ВСУ, которые просили пустить их в подвал. Там пряталась группа местных жителей, военные получили отказ, отметил горожанин.

Украинские бойцы уехали, а вскоре на этот дом пришелся прилет. «Через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — указал беженец.

После того, как группе беженцев самостоятельно удалось выбраться из-под завалов, люди разошлись в поисках другого укрытия, добавил Равинский. По его словам, вместе со своим другом он нашел гараж и обосновался в нем, чтобы пережидать удары.

Ранее глава запорожского Энергодара Максим Пухов заявил, что украинская армия совершила атаку на жилые объекты и инфраструктуру города. По его информации, в результате пострадала пожилая женщина. Она была госпитализирована.