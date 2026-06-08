ВСУ ударили по жилым кварталам российского города

Глава Энергодара Пухов: ВСУ ударили по жилым кварталам, ранена пенсионерка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области. Подробности раскрыл глава города Максим Пухов на платформе «Макс».

По его информации, в результате ударов пострадала пожилая женщина. Врачи увезли ее в больницу. В городе два автомобиля были полностью сожжены, добавил градоначальник.

Кроме того, пробиты кровли многоквартирных домов. Украинские войска также нанесли удары по контрольно-пропускному пункту.

«Это не "акции устрашения". Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится», — написал мэр города. Он выразил слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям.

7 июня глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Противник ударил по муниципалитету ночью. Пострадали три человека.