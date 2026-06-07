Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Глава Энергодара Пухов: Три мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ

Мирные жители Энергодара в Запорожской области пострадали из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.

Массированной атаке муниципалитет подвергся минувшей ночью. Пострадали три человека, им оказана медицинская помощь, двоих госпитализировали. «В результате ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью выгорела», — подчеркнул Пухов.

Также были повреждены два отделения банка. Уточняется, что все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

1 июня Энергодар частично остался без света из-за атак ВСУ. В ЕДДС города заявили, что в результате атаки были повреждены линии электроснабжения.