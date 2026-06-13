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06:06, 13 июня 2026Бывший СССР

Бывшая пресс-секретарь Зеленского раскрыла его большой страх

Мендель: Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины. К такому выводу пришла в соцсети Х его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Зеленский хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения», — посетовала она, добавив к списку коррупцию.

Мендель также отметила, что в политических кругах все чаще звучат разговоры о проведении выборов. Однако рейтинг доверия, который Зеленскому присваивает администрация, не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Зеленский попросту хамит и выдумывает различного рода небылицы.

До этого стало известно, что Зеленский планирует провести перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинский лидер намерен снять с должности главнокомандующего украинских войск Александра Сырского.

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