Сальдо: Зеленский пытается поднять рейтинг перед выборами на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. О таком своем выводе рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Как себя ведет нынешний глава киевского режима? Он, в отличие от того что говорят его переговорщики, занимает более агрессивную позицию и делает совершенно не соответствующие статусу президента высказывания, действия», — отметил он.

Как подчеркнул Сальдо, Зеленский попросту хамит и выдумывает различного рода небылицы. По его мнению, Зеленский «не нацелен и не намерен» переговорным процессом урегулировать вопросы с Россией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине. По словам экспертов, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса.

До этого Владимир Зеленский раскрыл мечты России о новом украинском лидере. Политик заявил, что Россия по ошибке рассчитывает на появление пророссийского лидера на Украине в случае возможных политических изменений.