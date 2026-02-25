Зеленский: Россия рассчитывает на появление пророссийского президента на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл мечты России о новом украинском лидере. Интервью с Зеленским было опубликовано на YouTube-канале немецкого вещателя ARD.

Зеленский заявил, что Россия по ошибке рассчитывает на появление пророссийского лидера на Украине в случае возможных политических изменений. Однако, по мнению Зеленского, Москва не учитывает реальные настроения внутри украинского государства и общества, не понимает, какие ценности поддерживает на сегодняшний день страна.

«Откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что [президентом] будет человек, который за Москву», — высказался Зеленский.

Ранее Верховная Рада Украины анонсировала законопроект о проведении выборов, который разрабатывается с привлечением экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.