В Раде анонсировали законопроект о выборах

Стефанчук: Верховная Рада в ближайшее время представит законопроект о выборах

Верховная Рада Украины представит в ближайшее время законопроект о проведении выборов. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает «Новини Live».

По его словам, законопроект разрабатывают депутаты Рады с привлечением экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.

Он добавил, что Киев пытается обеспечить возможность голосовать и быть избранными военнослужащим и привлечь к проведению выборов восемь миллионов украинцев, которые находятся за границей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции (СВО).