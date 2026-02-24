Зеленский высказался о своем переизбрании

Зеленский заявил, что пойдет на выборы в случае продолжения СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Я пока на одном сроке, не по своей воле. Я не знаю, пойду ли я на выборы. Если война продолжится — да, безусловно. Если будет мир — не факт, что пойду», — рассказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что не выведет войска из Донбасса. В то же время он допустил, что граждане Украины будут готовы на компромиссы.

В годовщину начала СВО Зеленский также показал журналистам правительственный бункер в центре Киева, в котором жил первые годы конфликта. Вдобавок к этому политик продемонстрировал место, где ему звонил бывший президент США Джо Байден 24 февраля 2022 года. Последний попросил Владимира Зеленского покинуть Украину.