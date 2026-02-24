Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о своем переизбрании

Зеленский заявил, что пойдет на выборы в случае продолжения СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Я пока на одном сроке, не по своей воле. Я не знаю, пойду ли я на выборы. Если война продолжится — да, безусловно. Если будет мир — не факт, что пойду», — рассказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что не выведет войска из Донбасса. В то же время он допустил, что граждане Украины будут готовы на компромиссы.

В годовщину начала СВО Зеленский также показал журналистам правительственный бункер в центре Киева, в котором жил первые годы конфликта. Вдобавок к этому политик продемонстрировал место, где ему звонил бывший президент США Джо Байден 24 февраля 2022 года. Последний попросил Владимира Зеленского покинуть Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

    Все граждане соседней с Россией страны получат долю с продажи энергоресурса в Китай

    Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

    Россиян призвали брать ипотеку на двоих

    Оценены шансы сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2030

    Зеленский высказался о своем переизбрании

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok