Зеленский в годовщину начала спецоперации вернулся в свой бункер

Зеленский показал правительственный бункер в центре Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала спецоперации показал правительственный бункер в центре Киева, в котором жил первые годы конфликта. Кадры спецобъекта опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

В ролике, приуроченном к четвертой годовщине начала конфликта, Зеленский показывает подземный бункер, в котором жил первые два года боевых действий.

На кадрах видны таблички с секторами украинских правительственных учреждений, в том числе кабинета министров и Верховной Рады.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. По его словам, Киеву нужна не пауза, а прекращение огня.