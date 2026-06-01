В Австрии призвали каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призвала каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль призвала каждую страну Европейского союза возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который будет говорить от имени всего политического объединения, Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая [европейская] столица каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно, у них всех здесь есть послы, не нужно ничего изобретать», — заявила она.

По ее словам, европейские дипломаты остаются в Москве, но не занимаются своей работой, поскольку игнорируют приглашения на мероприятия от главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. При этом он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.