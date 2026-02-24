«Это начало конца». Зеленский высказался о перспективах конфликта, выборах на Украине и своем будущем

Зеленский заявил, что РФ и Украина находятся в начале конца конфликта

Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

«Украине нужно прекращение огня. (...) Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны», — высказался он.

При этом Зеленский подчеркнул, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски». Он также призвал Европейский союз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По словам украинского президента, это должно произойти уже в 2027 году.

Зеленский заподозрил Запад в желании избавиться от него

Зеленский заподозрил западных партнеров в попытке избавиться от него при помощи выборов. При этом он намекнул на свое участие в избирательной гонке, допустив, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия».

Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею Владимир Зеленский президент Украины

На прошлой неделе агентство The Associated Press опубликовало интервью с экс-главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ), послом в Великобритании Валерием Залужным. В нем военачальник, считающийся основным конкурентом Зеленского за голоса избирателей, прямо обвинил президента в провале военной кампании. Выяснилось, что Залужный разрешил публикацию интервью, несмотря на просьбы из офиса президента Украины.

Медведев уличил Украину в желании продолжать конфликт

Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что Киев будет стараться поддерживать конфликт. Он объяснил, что «для части украинских политиков продолжение военных действий равносильно продолжению их жизней». При этом после завершения конфликта тем придется либо бежать из страны, либо пасть от рук своего же народа.

Схожее мнение касательно Европы выразил британский экс-дипломат Иэн Прауд. Он уточнил, что Европа противится установлению мира на Украине, так как с завершением конфликта усилится давление внутри Евросоюза (ЕС).

В России обозначили условие для решения конфликта на Украине

Справедливый и устойчивый мир возможен лишь при условии устранения первопричин конфликта. Именно на выполнение этой задачи заточены усилия российской дипломатии, в том числе и в рамках диалога Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В рамках реализации задач спецоперации армия России мужественно и доблестно вносит неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности, отметила дипломат.

По ее словам, специальная военная операция (СВО) была начата своевременно и обоснованно и вскрыла планы западного лагеря навязать миропорядок, целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада. «Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи», — резюмировала Захарова.