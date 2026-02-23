Зеленский обвинил лидеров стран Запада в попытке избавиться от него

Президент Украины Владимир Зеленский уличил западных партнеров в попытке избавиться от него при помощи выборов. Он задал им неудобный вопрос в интервью BBC.

«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею», — обвинил он лидеров стран Запада.

Ранее Владимир Зеленский допустил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. Впрочем, до этого он заявлял о намерении покинуть политику после завершения конфликта.

20 февраля стало известно, что киевские власти могут тайно подготовить законопроект о проведении выборов во время конфликта.