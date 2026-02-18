Зеленский заговорил об участии в президентских выборах

Axios: Зеленский допустил участие в выборах президента Украины

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может стать кандидатом на возможных выборах главы государства, однако для этого должны быть определенные обстоятельства. Его слова приводит издание Axios, журналисты которого опубликовали выдержки из интервью с политиком.

По словам Зеленского, в вопросе президентских выборов еще ничего не решилось, однако голосование может пройти одновременно с референдумом. В своей беседе с порталом он заявил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», уточнив, что при таком раскладе возможно его участие в качестве кандидата.

«Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят», — сказал Зеленский.

Между тем, до этого глава украинского государства говорил, что в его стране 90 процентов жителей выступают против проведения выборов.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что выборы в стране могут провести при условии 60 дней полной тишины. «Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине», — считает он.

