Трампу предрекли политический кризис из-за позиции по Ирану

Россия
12:28, 11 мая 2026

Пушков предрек поражение республиканцев на выборах из-за позиции Трампа по Ирану
Андрей Шеньшаков

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Сенатор Алексей Пушков высказался о политических перспективах президента США Дональда Трампа на фоне его жесткой позиции по Ирану. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пушков привел слова американского лидера, который заявил о грядущей войне на истощение с Ираном. По мнению сенатора, подобная тактика не пойдет на пользу Трампу, так как Иран будет готов к такому противостоянию.

«Цены на бензин в США дойдут до 7-8 долларов за баррель, Ормузский пролив будет перекрыт, Трамп будет находиться под давлением. Это с высокой степенью вероятности приведет к поражению республиканцев на ноябрьских выборах», — написал сенатор.

Также Пушков отметил, что у Ирана на руках «сильные политические карты, так что ожидать капитуляции Ирана неразумно».

Накануне Пушков назвал главу Белого дома самоуверенным из-за заявления, что «США получат все, что хотят».

