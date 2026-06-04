ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:14, 4 июня 2026МирЭксклюзив

В стране БРИКС назвали меры противодействия антироссийским санкциям США

Председатель Кардозу: Правительства России и Бразилии прорабатывают меры против санкций
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительства России и Бразилии прорабатывают меры противодействия западным санкциям, чтобы поддерживать растущий товарооборот. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил председатель Совета предпринимателей Бразилия-Россия, президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Правительства двух стран предлагают меры, чтобы упростить потоки финансов между Россией и Бразилией. Над этим активно работают премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин», — указал собеседник.

Кардозу также выразил надежду на развитие бизнес-диалога двух стран, указав на взаимный интерес к торговле.

Ранее стало известно, что по итогам апреля 2026 года суммарные объемы поставок арахиса из Бразилии в Россию увеличились на 14,5 процента в месячном выражении и достигли почти восьми миллионов долларов в денежном выражении. За отчетный период поставщики из латиноамериканской страны отправили в Россию арахиса на общую сумму в 7,9 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 6,9 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Захарова ответила на вопрос о возможных разногласиях Лаврова с Рубио

    Россиянин назвал проблемы автомобиля BMW

    Россиянам рассказали о способах снизить риск деменции

    Россиянка сравнила Лихтенштейн с родиной фразой «контраст космический»

    Белоусову показали выдерживающий десятки натовских пуль бронежилет

    В стране БРИКС назвали меры противодействия антироссийским санкциям США

    Возможное назначение Буданова на пост главкома ВСУ описали словами «террорист в квадрате»

    Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ

    На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok