07:38, 18 мая 2026Экономика

Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из страны БРИКС

РИА Новости: Экспорт арахиса из Бразилии в Россию вырос на 14,5 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Reuters

По итогам апреля 2026 года суммарные объемы поставок арахиса из Бразилии в Россию увеличились на 14,5 процента в месячном выражении и достигли почти восьми миллионов долларов в денежном выражении. О резком росте экспорта популярных орехов из страны БРИКС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период поставщики из латиноамериканской страны отправили в Россию арахиса на общую сумму в 7,9 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 6,9 миллиона. Таким образом, за первый месяц весны стоимость экспорта увеличился на миллион долларов.

Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего импортера бразильского арахиса. Второе место рейтинга занял Алжир с результатом в 6,7 миллиона долларов, а тройку лидеров замкнули Нидерланды (1,9 миллиона).

В этом году Бразилия также заметно нарастила поставки свинины в Россию. За январь стоимость экспорта увеличилась в 7 раз в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигла 1,7 миллиона долларов. За первый месяц года показатель вырос более чем на 1,45 миллиона. Несмотря на это, Россия сильно отстала от ведущих мировых импортеров бразильской свинины — Филиппин, Японии и Гонконга.

