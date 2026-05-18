08:30, 18 мая 2026

Мужчина пожаловался на грубость и токсичность жены и получил жесткий совет

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Джейн О'Горман дала совет мужчине, чья жена постоянно называет его неудачником и грубит. Как поступить с токсичной супругой, эксперт рассказала Daily Star.

Обратившийся за советом к О'Горман мужчина пожаловался, что жена называет его уродливым, неудачником и отказывается от близости с ним, заявляя, что предпочтет переспать с бегемотом. «Недавно у меня возникли проблемы со здоровьем, и, клянусь, она выглядела счастливой», — заявил автор письма. Он добавил, что пытается наладить отношения с супругой: много работает, покупает ей подарки и заботится о ней, когда она болеет.

О'Горман в ответ на письмо посоветовала мужчине обсудить с женой их отношения, предложить ей семейную психотерапию и поинтересоваться, есть ли у нее депрессия или другие психологические проблемы. При этом, если партнерша продолжит грубить и проявлять неуважение, то автору письма стоит задуматься о собственном благополучии и будущем. «Вы не должны становиться боксерской грушей», — заключила эксперт.

Ранее сексолог Полина Девочкина предупредила об одной ошибке во время анального секса. По ее мнению, при такой форме близости не нужно использовать смазки с обезболивающим эффектом.

