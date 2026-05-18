Американские спортсмены стали снимать контент для OnlyFans из-за бедности

В США профессиональные спортсменки, в том числе пляжные волейболистки, стали снимать платный контент для платформы OnlyFans из-за нехватки средств на тренировки и жизнь в Калифорнии. Об этом сообщает NY Post.

Так, 27-летняя волейболистка Эйвери Поппинга тратит около 50 тысяч долларов в год (примерно 4,3 миллиона рублей) на перелеты, отели, тренеров и экипировку, покрывая расходы в основном из собственного кармана. Девушка присоединилась к OnlyFans в 2024 году по совету коллеги, а спустя год заключила официальный спонсорский контракт с платформой.

Подписка на ее VIP-страницу стоит 9,97 доллара в месяц (около 850 рублей). После вычета комиссии она получает чуть более 2,5 тысячи долларов (около 215 тысяч рублей) ежемесячно.

34-летняя Фалин Фоноимоана, тоже волейболистка и мать-одиночка, рассказала, что за 14 лет карьеры из-за бедности ей иногда приходилось одновременно работать на четырех работах. Призовые средства в хорошие сезоны редко превышают 20-30 тысяч долларов (до 2,6 миллиона рублей), при этом они тут же уходят на поездки и участие в турнирах. «Я должна была восстанавливаться и тренироваться, а вместо этого работала, чтобы оплатить аренду и еду для ребенка», — пожаловалась спортсменка.

Фоноимоана также подписала контракт с OnlyFans — она публикует на платформе фитнес-контент, фото в бикини и рабочие видео. Женщина подчеркнула, что не позирует обнаженной: «Мы одеты не меньше, чем обычно. Это та же самая форма, просто за просмотр теперь платят».

По данным компании, платформа сейчас сотрудничает примерно с 285 профессиональными атлетами из разных видов спорта: от серфинга до мотогонок и бобслея. Традиционные спонсоры спортивных мероприятий неохотно идут в нишевые дисциплины, а федерации часто не в состоянии обеспечить игроков даже самым необходимым.

Ассоциация волейбола в США, например, выплачивает стипендии только четырем сильнейшим командам, остальные должны искать средства самостоятельно. Несмотря на стигму вокруг OnlyFans и запреты демонстрировать логотип на соревнованиях, спортсменки признают, что этот доход помогает выживать в одном из самых дорогих регионов США, а заодно привлекает внимание к их спорту.

Ранее канадская модель Джулия Эйн получила американскую визу O-1B для людей с «выдающимися способностями в искусстве», также известную как виза талантов, за видео в соцсетях. 25-летняя Эйн работает на платформе Fanfix — аналоге OnlyFans без обнаженного контента.