Афера на извести принесла россиянину десятки миллионов рублей

В Свердловской области россиянин получил условный срок за хищение 50 миллионов

В Свердловской области жителя Ревды признали виновным в хищении свыше 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, осужденный Андрей Соколов занимался закупками извести для очистки шахтных вод и систематически присваивал часть выделенных на покупку негашеной извести средств. Объемы закупленного сырья искусственно завышались, а полученные благодаря афере деньги осужденный делил с подельниками. Всего украли 50 миллионов рублей.

После задержания Соколов признал свою вину и сдал подельников, получив по итогу 4 года условно и штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее в Сочи Центральный районный суд приговорил исполнительного директора компании «Многофункциональный депозитарный центр» Алексея Лазарева к 10 годам лишения свободы за хищение более 220 миллионов рублей из клиентских ячеек.