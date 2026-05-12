16:57, 12 мая 2026

Директор российского депозитария годами выносил из клиентских ячеек сотни миллионов рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Сочи Центральный районный суд приговорил исполнительного директора компании «Многофункциональный депозитарный центр» Алексея Лазарева к 10 годам лишения свободы за хищение более 220 миллионов рублей из клиентских ячеек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Лазарев признан виновным по статье о краже в особо крупном размере, совершенной с банковского счета. Всего ему вменяется 27 эпизодов. В своем последнем слове мужчина заявил, что у него не было умысла на совершение краж и до последнего он собирался вернуть деньги. В содеянном он раскаялся. Фигурант просил суд дать ему возможность заработать и поскорее рассчитаться с потерпевшими. В результате Лазарев будет отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права заниматься финансовой деятельностью.

Как установил суд, с 2022 года он последовательно вскрывал индивидуальные сейфовые ячейки, которые граждане арендовали для хранения денег и документов. При этом клиенты депозитария были уверены в том, что их имущество защищено, и не знали о существовании запасных ключей от индивидуальных сейфовых ячеек. Кроме того, в хранилище не было камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Ленинский суд приговорил бывшего банкира Марину Захарову к двум годам лишения свободы по делу о краже более семи миллионов рублей у вкладчиков.

