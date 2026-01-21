Бывшая россиянка-банкир похитила миллионы у вкладчиков с помощью тайных карт

На Урале экс-банкир Захарова получила 2 года за хищение 7 млн руб. у вкладчиков

В Нижнем Тагиле Ленинский суд приговорил бывшего банкира Марину Захарову к двум годам лишения свободы по делу о краже более семи миллионов рублей у вкладчиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража денежных средств в крупном и особо крупном размерах с банковских счетов»). Она будет отбывать наказание в колонии.

Как установил суд, Захарова предлагала клиентам улучшения условий вклада, его оформления или рефинансирования. От вкладчиков она получала коды подтверждения, с помощью которых заключала фиктивные кредитные договоры или меняла контактные данные на свои номера телефонов. Кроме того, втайне от клиентов она выпускала на них банковские карты.

Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей.

