Теневых банкиров разоблачили в российском регионе

В Ульяновской области полиция пресекла деятельность теневых банкиров

В Ульяновской области полиция пресекла деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по четырем статьям, среди которых 174 и 187 УК РФ. Доход злоумышленников составил около 40 миллионов рублей.

По версии следствия, группировка, насчитывающая более 14 человек, через сеть из 100 фирм выводила деньги из оборота, оставляя себе 12 процентов комиссионных.

Организаторы создали четыре обособленных группы, которые заключали фиктивные договоры на строительные работы, а затем обналичивали деньги. Для легализации доходов было создано агентство недвижимости. Оно предлагало купить за наличный расчет квартиры со скидкой у крупных застройщиков. При этом преступная организация находилась под покровительством криминальной группировки.

Ранее в Екатеринбурге был задержан известный глава благотворительной организации, который отмывал деньги при помощи рабства бомжей.