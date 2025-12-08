Известный российский благотворитель отмывал миллионы при помощи бомжей

В Екатеринбурге задержан глава благотворительной организации, отмывавший деньги

В Екатеринбурге задержан известный глава благотворительной организации, который отмывал деньги при помощи рабства бомжей. В ходе обыска у него нашли 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигурант — бизнесмен Михаил Арзамасцев, известный по прозвищу Восход.

По данным канала, в 2018 году он основал АНО «Чистое сердце». По бумагам — это организация для помощи бездомным людям. Фактически же она отмывала деньги в сфере строительства путем заключения фиктивных договоров с крупнейшими застройщиками, работающими в регионе. Кроме того, выяснилось, что бизнесмен переоформлял на себя имущество своих социально-незащищенных работников, а потом продавал его и присваивал вырученные средства.

По информации «112», благотворительная организация Арзамасцева находила людей, оказавшихся в трудной ситуации, и нанимала их на работу, а потом обирала.

