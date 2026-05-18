Бывший СССР
10:45, 18 мая 2026

Медведчук предсказал судьбу Зеленского

Медведчук: Зеленский стал всем неудобен, его уберет окружение
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стал неудобен всем, поэтому политика «уберет» его же окружение. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Он прокомментировал закрытое совещание, которое после выхода интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель провели в Киеве. В нем приняли участие руководство Министерства иностранных дел и Службы безопасности страны.

«На совещании проанализированы возможные риски от озвученных в интервью тезисов и утвержден комплекс мер по минимизации негативных последствий интервью и предотвращению подобных случаев в будущем. (...) Сегодня Зеленский неудобен никому, поэтому уберут его свои», — сообщил Медведчук.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского. По его словам, ждать такое развитие событий не стоит.

