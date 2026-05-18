На Украине оценили вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского

Азаров: При Зеленском серьезных переговоров по Украине ждать не стоит

Пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины, ждать серьезных переговоров по урегулированию не стоит. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Я тоже так считаю — пока не уберут Зеленского, не приведут к власти более-менее вменяемый режим [серьезных переговоров не состоится]», — сказал Азаров. Он подчеркнул, что самым оптимальным решением является отставка Зеленского и создание переходного правительства.

Азаров добавил, что переходное правительство в первую очередь под наблюдением международной организации должно «избавиться от нацизма».

Ранее стало известно, что никто не обращался к Турции с инициативой возобновления переговоров по украинскому урегулированию на турецкой площадке.