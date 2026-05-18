06:36, 18 мая 2026

Во Франции рассказали об «очень умном ходе» России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Филиппо подчеркнул, что решение суда по активам России в Euroclear парализует Евросоюз. «Так что это очень умный ход России, и он усиливает напряженность между европейскими странами», — отметил он.

Политик добавил, что теперь Евросоюз будет вынужденно искать средства у налогоплательщиков, что снизит поддержку Украины.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) РФ. Пресс-служба суда подтвердила данное заявление и уточнила, что ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

