Американцы могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Мир
07:05, 18 мая 2026

STAT News: Ряд американцев мог заразиться лихорадкой Эбола в Конго
Марина Совина (ночной редактор)

Ряд американцев мог заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, люди, вероятно, контактировали с зараженными. Об этом сообщает американское издание STAT News.

По его информации, некоторые граждане США могли находиться в группе высокого риска, а у как минимум одного человека потенциально проявились симптомы, хотя результаты анализов пока отсутствуют.

О симптомах Эболы у одного из американцев сообщает CBS. Телеканал со ссылкой на источники в международных гуманитарных миссиях отмечает, что по меньшей мере шесть человек в Конго могли подвергнуться воздействию лихорадки, трое из них находятся в группе риска.

Агентство Reuters со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявило, что небольшому числу людей, «непосредственно пострадавших» на фоне вспышки заболевания в ДРК и Уганде, помогают с эвакуацией.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.

