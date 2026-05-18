07:45, 18 мая 2026

Популярный заменитель сахара неожиданно связали с защитой от старения

F&F: Стевия может замедлять старение и снижать проявления болезни Альцгеймера
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Натуральный подсластитель стевиозид, содержащийся в стевии, может замедлять старение и снижать проявления болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

В ходе экспериментов ученые изучали действие стевиозида на нематодах Caenorhabditis elegans — модельных организмах, которые часто используют для исследований старения. Оказалось, что вещество продлевало продолжительность жизни червей и улучшало показатели их здоровья в зависимости от дозировки.

Исследователи также обнаружили, что стевиозид повышал устойчивость клеток к окислительному стрессу — одному из ключевых факторов старения. Кроме того, у организмов снижался уровень активных форм кислорода и повышалась активность антиоксидантных ферментов.

Авторы связывают эффект с активацией механизма защиты митохондрий, который помогает клеткам справляться с поврежденными белками. По словам ученых, стевиозид может рассматриваться как потенциальный кандидат для профилактики возрастных заболеваний и нейродегенеративных нарушений, однако пока результаты были получены только в лабораторной модели.

Ранее ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон ускоряет старение организма.

