08:42, 18 мая 2026Силовые структуры

Вор в законе дошел до Верховного суда России

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Вор в законе Давид Чачибай, известный в преступном мире как Дато Сван, дошел до Верховного суда России — он подал жалобу на свой 15-летний приговор. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В высшей судебной инстанции страны криминальный авторитет пытается оспорить получение воровского статуса и привлечение к уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

16 сентября 2024 года Мосгорсуд приговорил 50-летнего Чачибая к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлении по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что Чачибай организовал преступную группу, которая в 2020 году угрозами вымогала у мужчины 15 миллионов рублей. Также установлено, что в 2014 году, находясь в Турции, вор в законе участвовал в видеосвязи с криминальными авторитетами, во время которой за ним была закреплена зона преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Дато Сван тогда же по видеосвязи был коронован дистанционно.

В 2021 году Чачибая заочно арестовали по делу о вымогательстве и объявили в международный розыск. В мае 2022 года он был экстрадирован в Россию из Египта. В СИЗО Чачибай признал, что занимает высшее положение в преступной иерархии.

