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14:50, 16 сентября 2024Силовые структуры

Вор в законе Дато Сван получил 15 лет колонии за криминальный статус и вымогательство

В Москве суд дал вору в законе Дато Свану 15 лет за статус и вымогательство

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Московский городской суд приговорил 50-летнего Давида Чачибая, известного как вор в законе Дато Сван, к 15 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чачибая признали виновным в поступлении по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что Чачибай организовал преступную группу, которая в 2020 году угрозами вымогала у мужчины 15 миллионов рублей. Также установлено, что в 2014 году, находясь в Турции, Чачибай участвовал в видеосвязи с криминальными авторитетами, во время которой за ним была закреплена зона преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях.

В апреле 2021 года Герлиани-Чачибаю было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года его объявили в международный розыск, а в марте 2022 года задержали на территории Египта. В через два месяца его экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что вор в законе Карабашев стал настоятелем монастыря на Ладоге.

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      Илона Палей
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