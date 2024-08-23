Вор в законе из Петербурга стал настоятелем монастыря и восстановил его

Вор в законе Карабашев стал настоятелем монастыря на Ладоге и восстановил его

Василий Карабашев, известный как карманник и вор в законе Вася Питерский, в 2013 году стал настоятелем монастыря на Ладожском озере и восстановил его. Его историю рассказало издание «Прайм Крайм».

Карабышев родился в Казахстане в 1960 году, но уже к концу 1980-х годов переехал в Санкт-Петербург и стал одним из самых известных карманников города. В 1993 году его «короновали». Спустя десять лет Питерского начинают тяготить преступления прошлого — он решает отказаться от статуса, принимает постриг и становится послушником Важеозерского мужского монастыря в Карелии под именем Варлаам.

К 2013 году его назначили настоятелем храма Киприана Стороженского в деревне Сторожно Ленинградской области, где Карабашев приступает к его восстановлению. К настоящему моменту строительные работы в храме уже закончены, а Варлаам, ставший иеромонахом, начал восстанавливать и монастырь, основанный 400 лет назад бывшим разбойником.

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