Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

Вор в законе Коля Киргиз, якобы застреленный спецназом, нашелся в Петербурге

49-летний вор в законе Камчибек Кольбаев, известный в криминальном мире как Коля Киргиз, оказался жив после сообщений о его ликвидации спецназом при попытке задержания в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Криминальный авторитет нашелся в Санкт-Петербурге — его заметили представители киргизской диаспоры, которые сообщили о нем Государственному комитету нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Спецслужбы нашли и выследили Колю Киргиза, попавшего на оперативную съемку.

На кадрах видны двое беседующих мужчин, один из них — вор в законе.

ГКНБ сообщал, что вечером 4 октября 2023 года бойцы спецназа прибыли к заведению Blonder Pub в центре Бишкека, негласным хозяином которого считался Коля Киргиз. Он оказал им вооруженное сопротивление. Началась перестрелка, в ходе которой вор в законе был ликвидирован ответным огнем на поражение.

После похорон криминальный авторитет Улан Токстосунов, известный в преступном мире как Сакал, отказался наследовать криминальную власть в республике. А вот активы Коли Киргиза стоимостью один миллиард долларов перешли государству.