Авторитет Сакал отказался наследовать единственному вору в законе Кыргызстана

Авторитет Сакал отказался от титула вора в законе после ликвидации Коли Киргиза

В Кыргызстане криминальный авторитет Улан Токстосунов, известный в преступном мире как Сакал, отказался наследовать единственному в стране вору в законе Камчы Кольбаеву (Коля Киргиз), которого недавно ликвидировал спецназ. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, в соцсетях появилось видеообращение Сакала, на котором он официально заявил, что отказывается от титула вора в законе. Его называли преемником Коли Киргиза, однако заявления Сакала развеяло эти слухи.

Вечером 4 октября 2023 года бойцы спецназа Госкомитета национальной безопасности Киргизии прибыли к заведению Blonder Pub в центре Бишкека, негласным хозяином которого считался Коля Киргиз. Он оказал им вооруженное сопротивление. Началась перестрелка, в ходе которой вор в законе был ликвидирован ответным огнем на поражение.