В Бишкеке ликвидировали вора в законе Колю Киргиза

ГКНБ ликвидировал в ресторане Бишкека вора в законе Колю Киргиза

Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности Республики Кыргыстан провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован 49-летний вор в законе Камчибек Кольбаев, известный в криминальном мире как Коля Киргиз. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, силовики нагрянули в бишкекский ресторан «Блондер Паб», принадлежащий авторитету, и там пытались взять Колю Киргиза, однако он оказал вооруженное сопротивление и был поражен ответным огнем.

Генерал-майор милиции Омурбек Суваналиев заявил, что вор и его охранники отказались сдаться, по ним были вынуждены открыть ответный огонь, передает издание Vesti.KG.

Он назвал действия силовиков законными и предупредил, что борьба с организованной преступностью и ворами в законе в республике будет доведена до конца.

«Кольбаев никогда не скрывал, что он является вором в законе, его феномен заключается в том, что при своевременном попустительстве, он создал империю транснациональных группировок. Правительство США ввело Кольбаева в список "братского круга". Его короновали советские авторитеты, которых уже нет», — сказал генерал.

Он заверил, что ГКНБ проведет расследование в отношении сторонников Коли Киргиза, и опроверг слухи о том, что его место займет законник 45-летний Улан Токтосунов по прозвищу Сакал, являющийся теперь единственным в республике коронованным авторитетом.

Ууроженец Иссык-Кульской области Кольбаев был коронован в Москве 6 ноября 2008 года кланом Деда Хасана.

